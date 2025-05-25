Ali Naci Küçük yazdı: Başarının sırrı ‘Aile’ olmak

G.Saray’da bir aile ortamı var. Şampiyonluğu sevgi iklimi getirdi. Bunu oluşturan da Okan Buruk

Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyan ‘AİLE’ olması idi! Ya da sevgi iklimiydi…

25. şampiyonluk için birçok neden sayılabilir. En başta da elbette sezona damga vuran Victor Osimhen gelir…

Ancak böylesine üst düzey golcüyü dahi Galatasaray’a bağlayan, ‘Şampiyonluk benim şahsi meselem’ demesini sağlayan işte bu sevgi iklimi idi. Galatasaray zor zamanlarda dahi Okan Buruk önderliğinde bütün olarak, camia olarak başkan Dursun Özbek liderliğinde kenetlenerek, kaptanları Muslera önderliğinde birleşerek bu hedefe ulaştı.

Morata’nın sözleri

Florya üstü Kemerburgaz’da sevgi iklimini oluşturan da başroldeki Okan Buruk idi.

Düşünün ki Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, Chelsea ve Milan’da oynayan Morata, “Ben büyük kulüplerde oynadım ama Galatasaray gibisini görmedim. Çünkü burada sizi aileden biri olduğunuzu hissettiriyorlar” dedi.

Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da Okan Buruk da dün Morata başta olmak üzere sezon boyunca forma veremediği isimleri sahaya sürdü.

Bir anlamda takımına, ‘Biz bu başarıya birlikte ulaştık’ mesajını da oyuncularına verdi.

Günay’a haksızlık yapılmasın

Maçta özellikle kaleci Günay 90 dakikaya damga vurdu. Üç kritik kurtarışı ile Galatasaray’ın geriye düşmesini engelledi.

Bana sorarsanız, Günay büyük takım kalecisidir.

Ama ‘Muslera sonrasında Galatasaray kalesine geçirilmelidir!’ deniyor. Hayır… Çünkü bu Günay’a haksızlık olur. Neden derseniz aynı Fatih Terim’in hocalık performansı gibi Muslera’nın ismi her gelecek kaleci için büyük baskı oluşturacak.

Günay’a bunu yüklemek olmaz!