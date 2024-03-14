Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Türk asıllı futbolcu ilk defa davet edildi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 20:38 - Güncelleme: 14 Mart 2024 20:43 - Güncelleme:

Julian Nagelsmann, Toni Kroos, Almanya Milli Takımı, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ve Hollanda'ya karşı oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Toni Kroos ve Deniz Unvan'ın kadroda olması dikkat çekti.