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Haberler > Spor > Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Türk asıllı futbolcu ilk defa davet edildi

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Türk asıllı futbolcu ilk defa davet edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya Milli Takımı&#039;nın aday kadrosu belli oldu! Türk asıllı futbolcu ilk defa davet edildi
Julian Nagelsmann, Toni Kroos, Almanya Milli Takımı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ve Hollanda'ya karşı oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Toni Kroos ve Deniz Unvan'ın kadroda olması dikkat çekti.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, Stuttgart'ta forma giyen Türk asıllı futbolcu Deniz Undav'ı ilk milli takıma davet etti. Toni Kroos ise 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'den bu yan ilk kez aday kadroda yer aldı.

Almanya, 23 Mart Cumartesi günü Lyon'da Fransa'ya konuk olacak. Panzerler, 26 Mart Salı günü ise Frankfurt'ta Hollanda'yı ağırlayacak.

ALMANYA'NIN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) Defans: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Jan-Niklas Beste (Heidenheim), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (VfB Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Türk asıllı futbolcu ilk defa davet edildi - 1. Resim

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Hücum: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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