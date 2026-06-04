2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala Almanya'da yaşayan Türk futbolseverleri yakından ilgilendiren yayın planı tartışmalara neden oldu. Açıklanan mevcut programa göre Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalar, Almanya'nın kamu yayıncıları ARD ve ZDF ekranlarında yer almayacak.

Dünya Kupası kapsamında oynanacak 104 karşılaşmanın 60'ı ARD ve ZDF tarafından yayınlanırken, geri kalan 44 maçın yayın hakkı ücretli yayın platformu MagentaTV'ye ait olacak. Yayın programında Türkiye'nin grup maçlarının kamu kanallarına dahil edilmemesi, Almanya'daki Türkler arasında eleştirilere yol açtı.

TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI ÜCRETLİ YAYINDA A Milli Takım, grup aşamasında 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Yeni Şafak'ın haberine göre; bu mücadelelerin tamamı MagentaTV üzerinden ekranlara gelecek. Kararın ardından sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda çok sayıda Türk taraftar görüşlerini dile getirdi. Almanya'daki Türk toplumunun ülkenin en büyük göçmen gruplarından biri olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Türkiye maçlarının kamu yayıncılarının programında yer almamasını eleştirdi.

YAYIN POLİTİKASI TARTIŞMA KONUSU OLDU Kamu yayıncıları tarafından Türkiye'ye yönelik özel bir gerekçe açıklanmazken, yayın seçimlerinin yayın hakları ve program planlaması doğrultusunda yapıldığı belirtiliyor. Ancak bazı futbolseverler, bu durumun milyonlarca Türk taraftarı ücretli platformlara yönlendirdiğini savunuyor. Almanya'da yaklaşık 4 milyon Türk kökenli insanın yaşadığı tahmin edilirken, konu özellikle gurbetçi vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırmış durumda.

EURO 2024’TE DE BENZER TARTIŞMALAR YAŞANMIŞTI Türkiye'nin yer aldığı karşılaşmaların yayın tercihleri daha önce 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da gündeme gelmişti. O dönemde bazı maçların yayın saatleri ve ekran tercihleri tartışma konusu olmuş, Türk taraftarlar kamu yayıncılarına tepki göstermişti.

TRT YAYINLARI DA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR Öte yandan Avrupa'daki Türklerin karşı karşıya kalabileceği bir diğer sorun da TRT yayınlarıyla ilgili. Yayın haklarından kaynaklanan coğrafi kısıtlamalar uygulanması halinde Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının Türkiye maçlarını izleme konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Dünya Kupası yayın programının tüm ayrıntıları henüz netleşmezken, kamuoyundan gelen tepkiler sonrasında yayıncı kuruluşların planlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.

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