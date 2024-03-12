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Haberler > Spor > Alperen Şengün sezonu kapattı! Sakatlanıp sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti işte son durumu

Alperen Şengün sezonu kapattı! Sakatlanıp sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti işte son durumu

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Alperen Şengün sezonu kapattı! Sakatlanıp sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti işte son durumu
Alperen Şengün, Basketbol, Haber

Spor Haberleri  / -

NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında sakatlanmış, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti. Şengün'ün merak edilen sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlıkla herkesi korkutmuştu

Sacramento Kings-Houston Rockets maçın bitimine 40 saniye kala Sacramento Kings hücumunda blok yapmak isteyen Alperen Şengün yere inerken ayağını burkulmuştu. 
Uzun süre yerden kalkamayan Milli basketbolcu sahayı tekerlekli sandalya ile terk etmek zorunda kalmıştı. Sağlık durumu merak edilen Şengün'ün son durumu belli oldu.

Alperen Şengün sezonu kapattı! Sakatlanıp sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti işte son durumu - 1. Resim
SEZONU KAPATTI AMA DURUMU İYİ

ESPN'in haberine göre; ayak bileği burkulan Şengün'ün dizinde morarma meydana geldi. Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun saktalığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı.Ancak Şengün'ün 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesi çok zor. 

Alperen Şengün sezonu kapattı! Sakatlanıp sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti işte son durumu - 2. Resim

Milli basketbolcu, bu sezon 21 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu. San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı atarak kariyer rekoru kıran Şengün, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Domantas Sabonis ve Nikola Jokic'le birlikte 1000 sayı, 500 ribaunt ve 300 asist barajını aşan 5 oyuncudan biri konumunda bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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