NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, "Milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek benim en büyük hedeflerimden biri" dedi.

NBA'de Houston Rockets formasını giyen genç basketbolcu, Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) geleneksel hale gelen "Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü"nün bu yılki sahibi oldu.

BAU Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninin ardından milli basketbolcu, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alperen Şengün, tören sonrasında Hüseyin Yücel'in davetlisi olarak BAU Güney Kampüs Gazi Osman Paşa Yalısı'nda Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi işbirliğiyle açılan hat, tezhip ve kalem işi eserlerinden oluşan "Seçkiler" sergisini gezdi. Yücel, milli basketbolcu Şengün'e Ala ve İhlas surelerinin yer aldığı hat eserini hediye etti.

23 yaşındaki basketbolcu, organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Burada olmak bir ayrıcalık. Bizi çok da güzel karşıladılar. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım ama bu benim de gözümü açtı. Benim gençlere, aileme, ülkeme olan sevgimi biliyorsunuz. Böyle şeyler yapmak güzel inşallah daha güzel şeyler de yaparız. Organizasyon harikaydı, hediye için de çok teşekkür ediyorum. Ailem de görünce bayılacak. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Her zaman eskiyi gören, eskiyi hep hatırlamak isteyen biri olduğunun altını çizen Alperen Şengün, "Bandırma'ya iki yıldır gitmek istiyorum, yoğunluktan dolayı gidemedim. İnşallah bu yaz gideceğim. Orada okul hocalarım da var, beni görmek isteyen davet eden hocalarım var. O yüzden çok mutluyum, nereden geldiğimi bilen bir insanım. O yüzden gençleri izlemek, onlarla beraber olmak hem onlar için iyi hem bizim için. Bizim böyle bir imkanımız olmadı. Bu imkanı onlar için oluşturmak, onların yanında olmak istiyorum. NBA'de daha çok genç görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek benim en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Alperen Şengün, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçlara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Elimizden geleni yapacağız. Bosna'daki maçın kolay olacağını sanmıyoruz ama gidip savaşacağız. İnşallah grubu 6'da 6'yla bitirip diğer gruba namağlup gitmek istiyoruz. İki önemli maçımız var. Hazırız. 10 gün sonra da hazırlıklarımız başlayacak. Heyecanla bekliyoruz."

Alperen Şengün - Hüseyin Yücel

"ALPEREN'İN ÜLKEMİZİ HER ZAMAN BAŞARIYLA TEMSİL EDECEĞİNDEN EMİNİM"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Alperen'in Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Yücel, "Bahçeşehir Üniversitesi olarak her sene 'Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'nü veriyoruz. Bu sene de spor alanında jürimiz Alperen'i layık gördü. Ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İlk sergimizi hat ve tezhip sanatları üzerine açmıştık. Alperen'in geldiğini öğrenince çok güzel bir hediye takdim ettik. Ala ve İhlas surelerinin olduğu tabloyu nazar değmesin diye hediye ettik. ABD'deki evine asmasını istedim. Kazasız belasız bir sezon geçirsin. Ülkemizi her zaman başarıyla temsil edeceğinden eminim." şeklinde konuştu.

Hüseyin Yücel, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci maçına dair ise şunları söyledi:

"Bahçeşehir Koleji evimiz, Beşiktaş aşkımız, sevdamız. Adil bir maç olsun. Yöneticilik yaptığım süreçte de Bahçeşehir ile birçok maç yaptık. Güzel bir maç olmasını diliyorum."

"İDDİALI EKİPLERDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, gelecek sezon da iddialı bir takım kuracaklarını aktardı.

Alperen Şengün'ün kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirten Yücel, "NBA'deki başarılarının yanı sıra Türk basketbolunda gençler için bir ilham kaynağı. Bugün ödülümüzü verdik. Tekrardan tebrik ediyorum." dedi.

Yücel, Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'nin Beşiktaş GAİN ile oynayacağı karşılaşmayla ilgili bir soruya, "Beşinci maça gidiyoruz. Bu maçı alan finale kalacak. Çok güzel seri oldu, yarı finale yakışır biçimdeydi. Fair play ruhuna yakışır bir maç olmasını umuyorum. Tüm yarı final maçlarında hakemler çok tartışıldı. O yüzden fair play ruhunun olduğu iyi olanın kazandığı bir maç olsun." cevabını verdi.

Yücel, 2026-2027 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alacak takımların listesiyle ilgili toplantının 26 Haziran'a ertelendiğini ve oradan çıkacak cevabı beklediklerini belirtti. Begüm Yücel, "Avrupa Ligi'ne gitmezsek de BKT Avrupa Kupası'nda finale çıkacak ve kazanacak bir takım kuracağız. İddialı ekiplerden biri olacağız." diye konuştu.

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