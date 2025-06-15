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Alperen Şengün'den Fenerbahçeli yöneticiye cevap! O paylaşıma sessiz kalmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alperen Şengün&#039;den Fenerbahçeli yöneticiye cevap! O paylaşıma sessiz kalmadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun ''İyi ki Fenerbahçeliyiz'' paylaşımına cevap verdi.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile çekilen bir fotoğrafını "Alperen Şengün… İyi ki Fenerbahçeliyiz" notuyla paylaştı.

"İYİ Kİ BEŞİKTAŞLIYIZ"

Milli basketbolcu Alperen Şengün, o paylaşıma sessiz kalmadı. Komsuoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Şengün, cevabıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Milli basketbolcu, sarı lacivertli yöneticiye verdiği 'ironik' cevapta şu ifadeleri kullandı: "İyi ki Beşiktaşlıyız"

İşte o paylaşım:

ALPEREN ŞENGÜN TRİBÜNDE

Öte yandan Alperen Şengün, Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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