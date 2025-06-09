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Alphonso Davies Türk düğününde! Takı sırasına girdi, adı böyle anons edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies, Türk arkadaşının düğününe katıldı. Düğünde takısını takmayı ihmal etmeyen futbolcunun o anları sosyal medyaya damga vurdu.

Bundesliga'da sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Münih'in oyuncuları ve teknik heyeti tatile çıktı. Bir süre önce geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapatan yıldız futbolcu Alphonso Davies ise tatildeyken Türk arkadaşının düğününe katıldı.

24 yaşındaki oyuncu, takı sırasına girdi ve arkadaşlarını tebrik etmeden önce taktığı parayı gösterdi. Bu sırada kendisinin ismi ilginç bir şekilde anons edildi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Alphonso Davies Türk düğününde! Takı sırasına girdi, adı böyle anons edildi - 1. Resim

"TEŞEKKÜR EDERİZ ALFALONSO'YA"

Yıldız isim, salondakilere şu sözlerle anons edildi:

"Alfalonso Davies'ten de 500 oyro. Teşekkür ederiz Alfalonso'ya."

Alphonso Davies Türk düğününde! Takı sırasına girdi, adı böyle anons edildi - 2. Resim

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU, SEZONU KAPATTI

Alman devinde forma giyen Davies, Mart ayında Kanada Milli Takımı ile çıktığı maçta çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmıştı. Bu sezon takımıyla 31 maça çıkan isim, 3 gol atıp 4 de asist üretmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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