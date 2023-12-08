8 Aralık 2023 19:19 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 19:39

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde asbaşkan Erdal Kırtaş ile bir araya gelerek sözleşme imzaladığı belirtildi.

Altay'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Ayhan Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan görev almıştı.

ALTAY 5 PUANLA SON SIRADA

Süper Lig'e veda ettikten sonra zor günler geçiren Altay, Trendyol 1. Lig'de 5 puanla son sırada bulunuyor. Siyah-Beyazlılar Yusf Şimşek yönetimindeki ilk maçında pazartesi günü Boluspor'u ağırlayacak.

48 yaşındaki çalıştırıcı 2016'dan beri 9 farklı takımı çalıştırdı ve bir takımın başında en fazla 16 maça çıkabildi.