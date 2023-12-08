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    Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

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    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Altay&#039;ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu
    Yusuf Şimşek, Altay

    Altay'da Serkan Afacan'ın ardından teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Siyah-Beyazlılar Şimşek yönetimindeki ilk maçında pazartesi günü Boluspor'u ağırlayacak.

    Trendyol 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu.

    İzmir ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde asbaşkan Erdal Kırtaş ile bir araya gelerek sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Altay'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Ayhan Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan görev almıştı.

    ALTAY 5 PUANLA SON SIRADA

    Süper Lig'e veda ettikten sonra zor günler geçiren Altay, Trendyol 1. Lig'de 5 puanla son sırada bulunuyor. Siyah-Beyazlılar Yusf Şimşek yönetimindeki ilk maçında pazartesi günü Boluspor'u ağırlayacak.

    48 yaşındaki çalıştırıcı 2016'dan beri 9 farklı takımı çalıştırdı ve bir takımın başında en fazla 16 maça çıkabildi.

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