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Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası final maçında Ampute Futbol Milli Takımı, İspanya'yı 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3. kez bu turnuvada mutlu sona ulaştı.

3 FARKLI GALİBİYET

Fransa'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

ÜST ÜSTE 3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Ampute Milli Futbol Takımı bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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