Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2024 19:00 - Güncelleme: 8 Haziran 2024 19:23 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası final maçında Ampute Futbol Milli Takımı, İspanya'yı 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.