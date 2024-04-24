Ankara’da sessiz gece... Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile berabere kaldı!

Ev sahibinin ilk yarıdaki, siyah beyazlıların ikinci yarıdaki baskılı futbolu gol getirmedi. Ali Sowe’un golü VAR’a, Tolga Ciğerci’nin şutu direğe takıldı. Rövanş maçı 7 Mayıs’ta oynanacak

MURAD TAMER'İN HABERİ -Süper Lig’deki kapışmadan dört gün sonra kupada kozlarını paylaşan MKE Ankaragücü ile Beşiktaş’ın mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

HIZLICA 90 DAKİKA

Masuaku oyuna girdikten sonra Beşiktaş’ın hücumdaki en çalışkan ismiydi, etkili ortaları vardı.

Sahaya yabancı maddeler atan taraftarlar, tempolu ve keyifli maçın güzelliğine gölge düşürdü.

Ümit Bozkurt, sık sık faul yapan Atakan Çankaya’ya sarı kart göstermek için 74 dakika bekledi.

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Salih Uçan yaklaşık iki ay sonra sahalara dönerken son dakikalarda süre aldı.

Topla oynamada A.Gücü rakibine yüzde 56’ya 44’lük üstünlük kursa da gol yollarında son vuruşlarda beceri eksikliği gösterdi. Karşılaşma golsüz sona erdi.

GÜÇLÜ BAŞLADI

Ankaragücü ilk yarıda neredeyse Beşiktaş’a nefes aldırmadı. Sağlı sollu ataklarla siyah beyazlı savunmacıların başı döndü. Beşiktaş’ın başında gönderilmemiş de hâlâ Fernando Santos varmış gibiydi. Bu bölümde hayli baskılı olan Ankaragücü bir golde ofsayta, bir şutunda da direğe takıldı.

SOL KANAT ÇÖKTÜ

Beşiktaş’ta lig maçında izinli olduğu için oynamayan Umut Meraş bu defa on birdeydi ve tel tel döküldü. İki ay sonra ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu neredeyse futbolu unutmuş gibiydi. Ankaragücü oyuncuları sağ kanatta parkta yürür gibi rahat organize olabildiler. Serdar Topraktepe dayanamadı ve Umut Meraş’ı çıkararak sakatlıktan yeni kurtulan Masuaku’yu oyuna aldı. Rashica’nın yerine de Cenk Tosun oyuna girdi.

BASKIDAN GOL ÇIKMADI

Değişiklikler sayesinde ilk yarıdaki oyun üstünlüğü taraf değiştirdi. Beşiktaş yüklendikçe yüklendi ama ev sahibi takımın kompakt defansı hata yapmadı. Kartal aradığı golü bulamayınca son bölümde Ankaragücü yeniden bastırmaya başladı. Chamberlain’in oyuna girmesiyle Kartal bir daha oyunu dengeledi ama skor değişmedi. Kupada finale çıkacak takımı 7 Mayıs’ta Tüpraş Stadı’nda oynanacak rövanş maçı belirleyecek.

SOWE ATTI AMA... GOL VAR'A TAKILDI

∂ Ankaragücü’nün 15. dakikada Sowe ile bulduğu gol, VAR’a takıldı. Yaşanan büyük sevincin ardından VAR’da yapılan incelemeyle gol iptal edildi. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karara tepki gösterince hakem tarafından uyarıldı.

STAT DOLDU MAÇA YOĞUN İLGİ

∂ MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı. Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği maçı statta izleyemedi.

SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI MORUTAN'IN BÜYÜK ACISI

∂ İkinci yarıda kafa topuna yükselen Morutan yere ters basınca sakatlandı. Büyük acı yaşayan talihsiz futbolcu sahadan sedye ile çıkabildi. Morutan’ın aşil tendon sakatlığı yaşadığı ve son durumunun bugünkü MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

SVENSSON: CEZA BENİ ÜZDÜ F.BAHÇE'Yİ YENECEĞİZ

∂ Beşiktaş’ın Norveçli sağ beki Svensson, “İlk yarıda zorlandık ikinci yarıda daha iyiydik” derken, “Derbide cezalı olduğum için çok üzgünüm. Bu maçların önemini biliyoruz. Dinleneceğiz ve hazırlanacağız. İnşallah kazanacağız” sözlerini sarf etti.

FERNANDES: HEDEF KUPA BU İYİ BİR SONUÇ

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, “Maça kötü başladık ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu seneki hedefimiz kupa için bence iyi bir sonuç aldık” derken, “Derbi büyük bir maç, kendimize odaklanıyoruz. İyi hazırlanacağız ve iyi mücadele edeceğiz” sözlerini kullandı.

MASUAKU GERİ DÖNDÜ DERBİ İÇİN SABIRSIZIM

∂ 1,5 aylık sakatlık döneminden sonra sahalara dönen Beşiktaş’ın sol beki Arthur Masuaku, “İkinci maç zor olacak. Gol atmamız lazım. F.Bahçe’ye karşı büyüklüğümüzü göstermemiz gerekiyor. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum” açıklaması yaptı.

SERDAR TOPRAKTEPE TAKIMIN EKSİKLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe maçın ardından, “Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarıda oyunun hâkimiyetini aldık. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum” derken, “Derbide Semih’in oynamasını umut ediyoruz. İdmanlara başladı. Salih’in de sakatlığı geçti ve kadroya aldık. F.Bahçe’yi değil A.Gücü maçını düşündük. Yarından (bugün) itibaren derbi hazırlıklarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

BELÖZOĞLU: FİNALİ İSTİYORUZ BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNDÜK

∂ Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Beşiktaş’a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum” dedi.