Ankaragücü - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu! Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Türkiye Kupası yarı final turunun ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’ne konuk oluyor. Yarı final maçları iki maç üzerinden oynanacak.

Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak.

Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması 23 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Beşiktaş: Mret, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.

MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.