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Antalyaspor'dan Bünyamin Balçı için transfer açıklaması! 'Rakam boyutuna henüz gelmedik'

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Antalyaspor&#039;dan Bünyamin Balçı için transfer açıklaması! &#039;Rakam boyutuna henüz gelmedik&#039;

Spor Haberleri

Antalyaspor, Beşiktaş'ın gündeminde olan Bünyamin Balcı'nın transferi hakkında açıklama yaptı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş ile sözlü görüştüklerini ancak henüz rakam konuşmadıklarını söyledi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bünyamin Balcı'nın Transfer durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. A Spor'da katıldığı bir yayında konuşan Boztepe, Beşiktaş'tan henüz resmi bir teklif gelmediğini ifade etti.

Antalyaspor'dan Bünyamin Balçı için transfer açıklaması! 'Rakam boyutuna henüz gelmedik' - 1. Resim

RAKAM BOYUTUNA HENÜZ GELMEDİK

Sinan Boztepe transfere ilişkin, "Sözlü olarak görüşmemiz var ama resmi teklif yok. Bünyamin Balcı'nın durumu soruldu. Onların da bizim de ortak konuştuğumuz bazı fikir ve değerler var. Yakın zamanda sıcak gelişmeler halinde ortaya çıkacaktır. Rakam boyutuna henüz daha gelmedik. Şu anda futbol şubelerimiz görüşüyor. Bünyamin bizim için çok değerli bir oyuncu. Hak ettiği bir teklif gelirse ayrılığa olumlu bakarız." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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