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Aranan stoper Portekiz'de bulundu! Süper Lig devi Serdar Saatçi için harekete geçti

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Aranan stoper Portekiz&#039;de bulundu! Süper Lig devi Serdar Saatçi için harekete geçti

Spor Haberleri

Braga forması giyen Serdar Saatçi ile Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öne sürüldü. Beşiktaş altyapısından çıkan milli oyuncunun yeniden ülkesine dönme ihtimali olduğu belirtildi.

Rayyan Baniya'yı Palermo'ya gönderen Trabzonspor, Serdar Saatçi için devreye girdi.

Braga'da oynayan 21 yaşındaki Türk stoper için resmi adımların atıldığı belirtildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, 2022-2023 sezonu başında 1.5 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmuştu.

Aranan stoper Portekiz'de bulundu! Süper Lig devi Serdar Saatçi için harekete geçti - 1. Resim

EURO 2024'TE İDMANLARA ÇIKMIŞTI

A Milli Takım ile EURO 2024 kadrosuna da davet edilen Serdar Saatçi, maç kadrolarında yer almayarak sadece idmanlara çıkmıştı.

Trabzonspor'un genç yıldızı kiralamak istediği ve Braga'nın bu isteğe sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Braga'da toplam 34 maça çıkan Serdar, 2500 dakika süre aldı.

Düzenleyen:  - Spor
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