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Galatasaray, Young Boys ile karşılaşıyor! Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan

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Galatasaray, Young Boys ile karşılaşıyor! Şampiyonlar Ligi&#039;nde dev heyecan

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys, kozlarını paylaşacak. İsviçre'de oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, en az 2 farklı galip gelmesi durumunda grup aşamasına kalmayı başaracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak.

Saat 22.00'de başlayacak dev mücadele RAMS Park'ta oynanacak.

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.

Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, Young Boys ile karşılaşıyor! Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan - 1. Resim

GALATASARAY - YOUNG BOYS MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Kerem, Mertens, Icardi

Young Boys: Keller, Blum Zoukrou, Camara, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Galatasaray, Young Boys ile karşılaşıyor! Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan - 2. Resim

GALATASARAY'I BEKLEYEN DEV GELİR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda kasasını dolduracak.

Yeni sezonda farklı bir formatla oynanacak 36 takımlı ligde, 18 milyon 620 bin Euro katılım ücreti ödenecek. Bu ücretin başarı bonuslarıyla beraber artabileceği belirtildi.

Ayrıca grup aşamalarında elde edilecek galibiyet başına 2 milyon 100 bin Euro, beraberlikte ise 700 bin euro dağıtılacak.

GALATASARAY 318. AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR

Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 318. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 317 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 120 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 475 gole engel olamadı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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