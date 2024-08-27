Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed için kesenin ağzını açtılar

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen Mostada Mohamed için Suudi Arabistan ekipleri devreye girdi. Mısırlı oyuncu için istenen bonservis belli oldu.

Kariyerini Fransa'nın Nantes takımında sürdüren Mostafa Mohamed'e transfer teklifi yağıyor.

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Mısırlı golcü için Suudi Arabistan ekipleri devreye girdi.

Fransız basınında yer alan habere göre Al-Ahli, Mostafa Mohamed için Nantes'ın kapısını çaldı. Fransız ekibi, 26 yaşındaki golcü için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti. Haberde Nantes'ın Mostafa Mohamed için 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

MOSTAFA MOHAMED'İN NANTES KARNESİ

Nantes ile 82 maça çıkan Mostafa Mohamed, 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan alınan Mohamed için 6 milyon euro bonservis ödenmişti.