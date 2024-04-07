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Haberler > Spor > Arda Güler hakkında akıllara zarar sözler: "Çöp kadar değeri yok" Real Madrid'in transfer kararı sonrası...

Arda Güler hakkında akıllara zarar sözler: "Çöp kadar değeri yok" Real Madrid'in transfer kararı sonrası...

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Arda Güler hakkında akıllara zarar sözler: &quot;Çöp kadar değeri yok&quot; Real Madrid&#039;in transfer kararı sonrası...

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gündemden düşmüyor. Takımda fazla süre alamaması nedeniyle sık sık transfer haberlerine konu olan Güler hakkında, tepki çeken ifadeler kullanıldı. İşte haberin detayları...

İspanyol basınından Arda Güler hakkında çarpıcı ifadeler. Real Madrid'te bir türlü istediği süreleri bulamayan Arda Güler'in, sezon sonunda kiralık olarak gönderilebileceği iddiası, her geçen gün biraz daha yüksek sesli dile getirilirken, İspanyol basınından ilginç bir iddia geldi. 

Arda Güler hakkında akıllara zarar sözler:

Cadena Ser adlı bir İspanyol basın organında Antonio Romero, Arda Güler'in bazı davranışlarının problemli olduğunu ve Real Madrid'in Arda'yı frenlemek zorunda olduğunu söyledi. Romero, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk sezonu kolay geçmedi. Türk oyuncu şimdiye kadar daha fazla oynamak isterdi. Sahaya her çıktığında olumlu hareketleriyle konuşulacak çok şey bıraktığı doğru ama istediği fırsatları bulamadı. Bir süre sonra Arda Güler'in el frenini çekmek zorunda kaldılar çünkü işleri karıştırmak istedi."

Arda Güler hakkında akıllara zarar sözler:

BİR SONRAKİ DURAK: SEVILLA

Yine bir İspanyol basın organı olan El Mira'da yer alan habere göre; Sevilla, Arda Güler ile ilgileniyor. Güler'in, Sevilla'ya kiralık olarak gidebileceği detayının yer aldığı haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Real Madrid'de hayal kırıklığına uğramış durumda ve Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın. Çok genç bir oyuncu olduğu, kendisini geliştirmesi gereken çok alan olduğu ve takım arkadaşlarının çoğundan daha az tecrübeye sahip olduğu doğru. Ancak Türk oyuncuya birçok maçta 'çöp kutusu' değerinde bile olmayan süreler verildi.

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