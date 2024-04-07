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Haberler > Spor > Real Madrid Trabzonspor'la iletişime geçti ! Arda Güler'den sonra bir Türk daha! Zaman kaybetmeden düğmeye bastı

Real Madrid Trabzonspor'la iletişime geçti ! Arda Güler'den sonra bir Türk daha! Zaman kaybetmeden düğmeye bastı

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Real Madrid Trabzonspor&#039;la iletişime geçti ! Arda Güler&#039;den sonra bir Türk daha! Zaman kaybetmeden düğmeye bastı

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden La Liga devi Real Madrid, yeni bir Türk yıldız için daha devreye girdi. Genç oyuncu operasyonu için Güler sonrası Türkiye'yi yakın mercek altına alan eflatu-beyazlılar, ilgilendikleri o isim için çoktan harekete geçti bile.

Fenerbahçe'den Arda Güler'i, 20 milyon Euro artı bonuslarla birlikte kadrosuna katan Real Madrid, yeni bir Türk yıldızın peşinde. Zaman kaybetmeyen eflatun-beyazlılar hızlıca düğmeye bastı bile. 

Real Madrid Trabzonspor'la iletişime geçti ! Arda Güler'den sonra bir Türk daha! Zaman kaybetmeden düğmeye bastı - 1. Resim

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid, gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda bir Türk oyuncuyu daha gündemine aldı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Sabah'ın haberine göre Real Madrid, Trabzonspor'un 18 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı gündemine aldı. Bordo-mavililerin, sezon başında Altınordu'dan, 700 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Çevikkan henüz A takımda forma şansı bulamasa da, Madrid'in dikkatini çekti.

Real Madrid Trabzonspor'la iletişime geçti ! Arda Güler'den sonra bir Türk daha! Zaman kaybetmeden düğmeye bastı - 2. Resim

Zaman kaybetmeden eflatun-beyazlıların, Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdiği ve Çevikkan'ın U18 Milli Takımı ve Trabzonspor'un U19 takımında oynadığı maçları takibe aldığı belirtildi.

Real Madrid Trabzonspor'la iletişime geçti ! Arda Güler'den sonra bir Türk daha! Zaman kaybetmeden düğmeye bastı - 3. Resim

Çevikkan'ın özellikle milli takımın İspanya'ya karşı oynadığı ve 1-1 biten maçta beğeni topladığı gelen iddialar arasında. 

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