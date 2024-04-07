Real Madrid Trabzonspor'la iletişime geçti ! Arda Güler'den sonra bir Türk daha! Zaman kaybetmeden düğmeye bastı

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden La Liga devi Real Madrid, yeni bir Türk yıldız için daha devreye girdi. Genç oyuncu operasyonu için Güler sonrası Türkiye'yi yakın mercek altına alan eflatu-beyazlılar, ilgilendikleri o isim için çoktan harekete geçti bile.