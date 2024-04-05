Trabzonspor'dan PFDK kararı sonrası ilk resmi adım! Cezanın düşürülmesi için harekete geçtiler

Trabzonspor, PFDK'nın açıkladığı 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının ardından harekete geçti. Bordo-Mavililer, cezanın düşmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma sonrası, saha içinde Trabzonlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı.

Yaşanan olayların ardından Trabzonspor, 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

TRABZONSPOR'DAN TAHKİM KURULU BAŞVURUSU

Trabzonspor, PFDK'nın açıkladığı Ceza sonrası ilk resmi hamlesini yaptı. TRT Spor'un haberine göre Bordo-Mavililer, cezanın düşürülmesi adına Tahkim Kurulu'na başvurdu.

SADECE SÜPER LİG'İ KAPSIYOR

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk edecekleri Fatih Karagümrük maçında tribünlerdeki yerini alabilecek.



Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezası sadece Süper Lig maçlarını kapsayacak.