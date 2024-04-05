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Haberler > Spor > Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a müjde! Seyircisiz oynama cezası indirildi

Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a müjde! Seyircisiz oynama cezası indirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tahkim Kurulu&#039;ndan Trabzonspor&#039;a müjde! Seyircisiz oynama cezası indirildi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü açıkladı. 3 milyon TL'lik para cezası ise 448 bin TL olarak değiştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle biten maçın ardından Trabzonlu taraftarlar sahaya girdi. Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan arbede sonucu, Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi. PFDK, yaşanan olaylar sebebiyle Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TAHKİM KURULU CEZAYI İNDİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un yaptığı itirazı inceledi. Alınan karar göre bordo mavililerin 6 maçlık saha kapatma cezası 4 maça, 3 milyon liralık para cezası 448 bin liraya indirildi.

KURULDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Trabzon Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3.000.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına; Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına, oyçokluğu ile, - Trabzon Spor A.Ş.’nin, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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