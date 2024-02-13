Arda Güler'in gurur gecesi! Leipzig - Real Madrid maçında bir ilk yaşayacak
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçının geniş kadrosunda yer aldı. Milli oyuncunun ikinci devrede oyuna girmesi bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma Exxen Tv ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
ARDA GÜLER KADRODA
Real Madrid'de Arda Güler, Leipzig maçına yedek kulübesinde başlayacak.
Ancelotti'nin şans vermesi halinde 18 yaşındaki oyuncu ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi