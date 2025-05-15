Arda Güler'in takım arkadaşına büyük şok! Hapis cezasıyla karşı karşıya

Real Madrid'in savunma oyuncusu Raul Asencio, üç eski takım arkadaşıyla birlikte biri reşit olmayan iki kadının 'rızası olmadan cinsel içerikli videolarını kaydetmek ve yaymak' suçundan dava edildi.

Real Madrid forması giyen Raul Asencio ve kulübün altyapısındaki üç eski takım arkadaşı Andres Garcia, Ferran Ruiz ve Juan Rodriguez, büyük bir suçlama ile karşı karşıya.

San Bartolome de Tirajana (Gran Canaria) 3 Numaralı Soruşturma Mahkemesi, dört ismi 'biri reşit olmayan iki kadının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip rızaları olmadan yaymak' suçundan resmen dava etti.

OLAY HAZİRAN 2023'TE YAŞANDI

Savcılık, bu dört genç futbolcunun Haziran 2023'te Gran Canaria'nın güneyindeki bir tatil beldesinde çektikleri görüntülerle 16 ve 18 yaşlarındaki iki kadının mahremiyetini ihlal ettiklerini iddia etti.

Yargılama sürecine göre; sanık ile kız çocukları arasındaki ilişki rızaya dayalıydı ancak videolarının kaydedilmesi ve daha sonra WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yayılması rızaya dayalı değildi. Reşit olmayan genç kızın annesi, paylaşımları fark edince şikayetçi oldu. Kısa bir süre sonra yetişkin kız da aynı nedenle şikayette bulundu.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Marca'nın haberine göre; Raul Asencio, suçlanan dört kişi arasında Real Madrid ile şu anda bağlantısı olan tek kişi olarak görülüyor. Oyuncunun avukatı Juan Gonzalo Ospina, kararın açıklanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçındı ancak davaya yakın kaynaklar, soruşturma yargıcının kararına karşı itirazda bulunulacağını belirtti.

YARGILAMADA YENİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Adli soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte yargılamada, Cumhuriyet Savcılığı ve özel yetkili savcıların suç duyurusunda bulunup dava açılmasını isteyebileceği yeni bir aşamaya geçilecek. Suçlamaların ciddiyetine rağmen, davada henüz kimin suçlu olduğu belirlenmedi ve nihai karar, yargılamanın seyri ve olası sözlü duruşmada sunulacak delillere bağlı olacak.

Öte yandan mevcut karara karşı taraflar temyiz yoluna başvurulabilecek.