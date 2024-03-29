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Haberler > Spor > Arda Turan'dan Türkiye'de denenmemiş sistem! Takımda 2 kuralım var diyerek açıkladı

Arda Turan'dan Türkiye'de denenmemiş sistem! Takımda 2 kuralım var diyerek açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Turan&#039;dan Türkiye&#039;de denenmemiş sistem! Takımda 2 kuralım var diyerek açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, takımını Süper Lig'e yükseltmek için gün sayıyor. Turan, takımında yeni deneyeceği sistemi açıkladı ve oyuncularıyla olan ilişkisinden bahsetti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu. Eyüpspor ile başarılı bir sezon geçiren ve takımını Süper Lig'e yükseltmek için günler sayan Turan, deneyeceği yeni sistemi de açıkladı.

Arda Turan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN EN BÜYÜK BAŞARI

"Çok çalıştık ve bunu Türkiye'de şimdiye kadar görülen en büyük başarı ile, beklenenden çok daha kısa sürede başaracağız. Fakat oyun tarzımız ve ne Süper Lig takımlarında ne de İkinci Lig'deki rakiplerimizde görülmeyen felsefemiz nedeniyle bu beni daha da mutlu ediyor: sadece topa sahip değiliz, aynı zamanda koşuyoruz.

Arda Turan'dan Türkiye'de denenmemiş sistem! Takımda 2 kuralım var diyerek açıkladı - 1. Resim

İKİ KURALIM VAR

Oyuncularıma saygım var ve iki kuralım var: Gelecek için asla söz vermem ve asla yalan söylemem. Ama her şeyden önce onlar benim için insan ama onların özel hayatlarına futboldan daha çok önem veririm, Eğer eşi hamileyse, ailesinden biri ölürse, zorluk yaşarsanız, mutluluk yaşarsanız sadece bana söyleyin ve izin alın. 

Galatasaray'da doğup büyüdüm. Onları yenmek kolay olmaz çünkü çok iyi oyuncuları ve Türkiye'nin üstünde bir seviyeleri var. Galatasaray'ın hocası benim için bir kardeş gibidir.

HERKESE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ

Hayalim sadece bir şeyler kazanmak değil, ülkemin kaderini değiştirmek. İnsanların Arda takımının çok iyi oynadığını söylemesini istiyorum. Sadece kendi takımıma değil herkese örnek olmak istiyoruz. Tabii ki ben Cruyff değilim, onun gibi olamam ama Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum.

Bir oyuncu olarak biraz kontrolsüzdüm, bu yüzden beni böyle görmek hoşuna gitti. Diego Simeone'nin harika bir teknik direktör olduğunu biliyordum ama şimdi aynı mesleği yaptığım için onu çok daha iyi anlıyorum, onunla daha fazla empati kuruyorum. Onun ulaştığı başarılara ulaşmak kolay değil.

Arda Turan'dan Türkiye'de denenmemiş sistem! Takımda 2 kuralım var diyerek açıkladı - 2. Resim

SİMEONE'NİN SİSTEMİNİ DENEYECEĞİZ

Savunmada yaptığım şey Simeone'nin 4-4-2'si ama ona neden şimdi 5-3-2 ile oynadığını sordum. Bu yöntemi beğendiğini söyledi. Ben de çok beğendim. Türk futbolunun geleceği için çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenek açısından istediğimizin biraz altında bir seviyedeyiz ve gelişmek için savunmadan başlamamız gerekiyor, arkamızda çok sayıda oyuncu olması gerekiyor. Çok çalışıyoruz ve diğer harika antrenörler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden Diego Simeone'nin beş defans oyuncusunu deneyeceğiz. Hücumda 4-3-3, 4-3-1-2 veya 4-3-1-2 ile devam edeceğiz. Takıma bağlı olarak 5-4-1. Ama artık sistem o kadar da önemli değil.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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