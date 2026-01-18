Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Arthur Zico, sarı-lacivertli takımın son dönemdeki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı çalıştırıcı, teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte Anderson Talisca ve Ederson’a ayrı bir vurgu yaptı.

Fenerbahçe’de 2006–2008 yılları arasında teknik direktörlük yapan ve sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Arthur Zico, açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı teknik adam, Fenerbahçe’yi yakından takip ettiğini belirterek takımın mevcut durumu ve kadrodaki bazı oyuncular hakkında görüşlerini Sabah Gazetesine verdiği röportajla dile getirdi.

Arthur Zico’dan Fenerbahçe’ye mesaj: Yarışın güçlü bir parçası olabilir

Uzaklardan da olsa Fenerbahçe'yi takip ettiğini söyleyen 72 yaşındaki hoca, "Olan biten her şey beni gerçekten çok mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazandığını gördüm. Olumlu sonuçlar bizi her zaman sevindirir. Umarım Domenico Tedesco, şimdiye kadar ortaya koyduğu bu başarılı çalışmayı sürdürür ve Fenerbahçe'yi yeniden lig şampiyonluğu yarışının güçlü bir parçası haline getirir" dedi.

Tecrübeli teknik adam, takımdaki Brezilyalı futbolculara da ayrı bir parantez açtı ve şunları söyledi: "Anderson Talisca ve Ederson adına da ayrıca mutluyum. İkisi de üst düzey oyuncular. Fenerbahçe'nin bu başarıları elde etmesinde çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Büyük maçlara alışkın isimler. Umarım bu performanslarını sürdürürler ve bu harika Fenerbahçe taraftarını mutlu ederek kulübe katkı sağlamaya devam ederler."

Zico sözlerini iyi dileklerle tamamladı: "2026'nın bol sağlık, huzur ve benim Fenerbahçe'm için çok daha fazla başarı olsun."

72 yaşındaki teknik direktör, 2006 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe'de görev almıştı. Arthur Zico, Fenerbahçe'nin başında 107 maça çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 2.03 puan ortalaması yakalamıştı. Arthur Zico, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

