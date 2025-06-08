Aslan çok yoğun! Galatasaray kaleci, 10 numara ve kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdürüyor

Sarı kırmızılılar Mertens’in bölgesine düşünülen Alejandro Garnacho için kiralama teklifi yapacak. Jadon Sancho ve Antony isimleri de gündemde. Kaleci olarak da Dominik Kotarski listeye girdi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’ne güçlü bir kadroyla girmek isteyen G.Saray’da taraftarlar eksilen bölgelere bir an önce transfer bekliyor.

DAHA GÜÇLÜ BİR ASLAN

İlk akla gelenler ise ayrılan Fernando Muslera’nın yerine onun kadar kaliteli bir file bekçisi. Dries Mertens’in boşluğunu dolduracak 10 numara bir isim ve forvette Victor Osimhen’in durumu.

Orta saha için İlkay Gündoğan üzerinde duruluyor. Sarı kırmızılılar alternatif bölgelere çalışmalar yapmaktan da geri kalmıyor. Listede olan üç isim ise Alejandro Garnacho, Jadon Sancho ve Antony.

ÜÇÜ DE MANU'DAN

Üç futbolcunun da ortak özelliği hepsinin Manchester United’ta forma giymiş olması. Yönetimin 10 numara oynayan Alejandro Garnacho için kiralama düşündüğü gelen haberler arasında. Sol kanat oyuncusu Sancho ve sağ kanat oynayan Antony için ise ilerleyen günlerde bonservis teklifleri yapılması bekleniyor. Yönetim kaleci için de arayışlarını sürdürüyor. Son olarak PAOK’un file bekçisi Dominik Kotarski gündeme girdi. Hırvat kalecinin bonservisi 6-8 milyon avro bandında bulunuyor.

KAMPA HAZIR OLACAK

Yunus geri dönüyor

∂ Galatasaray’da Yunus Akgün ile ilgili yaşanan gelişme sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi. Sezonu büyük bir özveri ve ağrı ile tamamlayan millî futbolcu sonrasında ameliyat masasına yatmıştı. Kendisine verilen program dâhilinde tedavi sürecini sürdüren Yunus’un hızla iyileştiği ve sezon başı kampına fiziksel olarak hazır ve toparlanmış bir şekilde geleceği öğrenildi.

Brazao yoklaması

Brezilya basınından Santaportal’ın haberine göre; Muslera’nın ayrılığı sonrası G.Saray, Santos’un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Sarı kırmızılılardan bir temsilci, yakın zamanda oyuncuyla ilgili bilgi aldı. Porto ve Chelsea de kaleci için temaslarda bulunuyor.