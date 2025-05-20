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Aslan'a saatler içinde milyonlarca avroluk gelir! 250 bini aşkın ürün sattılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslan&#039;a saatler içinde milyonlarca avroluk gelir! 250 bini aşkın ürün sattılar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, 48 saat içinde 250 binden fazla ürün satarak 3,5 milyon avroluk (yaklaşık 155 milyon lira) ciro elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 36. haftasını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider kapattı. "Cimbom" böylece ligde üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı garantiledi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla kapatacak Galatasaray, bu başarısını mağazacılık gelirleriyle taçlandırdı.

Şampiyonluğun garantilendiği 18 Mayıs Pazar gününe hazırlıklı giren sarı-kırmızılı kulüp, hızlı bir aksiyonla 5 yıldızlı ürünleri satışa sundu.

Aslan'a saatler içinde milyonlarca avroluk gelir! 250 bini aşkın ürün sattılar - 1. Resim

250 BİNDEN FAZLA ÜRÜN SATTILAR

Galatasaray Mağazacılık AŞ, pazar günü öğlen saatlerinden bugün öğlene kadar geçen 48 saatte büyük bir gelir sağladı. Bu sürede 7 farklı şampiyonluk tişörtünün yanı sıra 5 yıldızlı forma, farklı ebatlarda bayrak, şapka, atkı, bardak ve anahtarlıkları raflara çıkaran Galatasaray, 250 binden fazla ürün sattı.

Yüksek karlılık oranı olan ürünleri taraftarıyla buluşturan kulüp, 48 saatlik süreçte 3,5 milyon avro (yaklaşık 155 milyon lira) ciro yaptı.

Kısa sürede büyük bir geliri kulübün kasasına koyan Galatasaray Mağazacılık AŞ, Yenikapı'da yapılması planlanan şampiyonluk kutlaması için hazırlıklara başladı. Mağazacılık yetkilileri, Yenikapı'da kurulacak GS Store'da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Aslan'a saatler içinde milyonlarca avroluk gelir! 250 bini aşkın ürün sattılar - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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