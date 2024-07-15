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Atilla Karaoğlan Şampiyanlar Ligi'nde düdük çalacak! İşte yöneteceği maç

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atilla Karaoğlan Şampiyanlar Ligi&#039;nde düdük çalacak! İşte yöneteceği maç

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan'a Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Decic-The New Saints mücadeleyi yönetme görevi verdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

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Karadağ'ın Podgorica şehrinde Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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