Attila Szalai'den Türkçe röportaj! Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı

Türkiye ile hazırlık maçı yapan ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Macaristan'ın stoperi Attila Szalai, karşılaşma sonrası Türkçe röportaj verdi. "Türkiye’nin çok iyi oyuncuları var" diyen Szalai, Süper Lig’de şampiyonluk favorisi olarak ise eski takımı Fenerbahçe’yi gördüğünü söyledi.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan'a konuk oldu. Takımımız, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Macaristan’ın golünü 48'inci dakikada penaltıdan Szoboszlai atarken, yenilmezlik serileri ise 12 maça çıktı.

"BENCE İYİ BİR MAÇ OYNADIK"

Maçın ardından bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Attila Szalai Türkçe röportaj verdi. Sözlerine müsabakayı değerlendirerek başlayan Szalai, "Bence iyi bir maç oynadık, güçlü bir takıma karşı. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Şimdi çok mutluyuz. Biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problem var. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYOR

Eski takımı Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini belirten başarılı stoper, "Türkiye’de çok iyi oyuncular, çok iyi bir takım var. Eski dostlarımla bugün konuştum, mutluyum. Fenerbahçe’nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarılar bekliyorum inşallah. Güzel günler bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı çok mutsuz olduğunu sözlerine ekledi ve Süper Lig’deki şampiyonluk favorisinin ise Fenerbahçe olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Türk Milli Takımı'yla ilgili görüşlerini de dile getiren Szalai, "Türkiye’nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir teknik ekip var. İyi çalışıyorlar. İyi bir atmosfer de var. Her şey olabilir” şeklinde konuştu.