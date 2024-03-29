Avrupa devi Arda Güler için resmen düğmeye bastı çılgın tekifi yaptı! Real Madrid'e veda yeni takıma merhaba!

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bir Avrupa devi daha düğmeye bastı. 19 yaşındaki on numara için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı.

19 yaşındaki süper solak Real Madrid'e veda mı ediyor? Fenebahçe'den, La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihine geçmişti. Ancak sakatlıklarla başlayan İspanya günlerinde Güler, bir de süre bulmakta sıkıntı yaşamıştı.

Celta Vigo karşısında attığı ilk golü ve Osasuna deplasmanındaki orta sahadan şut denemesiyle "Ben de buradayım" diyen Güler için bir Avrupa devinin, Real Madrid'in kapısına dayanacağı iddia edilmişti. O iddia şimdi resmiyete dökülüyor.

REAL MADRİD'E VEDA, YENİ TAKIMA MERHABA!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Güler'i gözüne kestiren Bundesliga devi Bayern Münih resmen harekete geçiyor.

Haberde Bayern Münih'in rekor bir teklifle, Madrid'in kapısını çalacağı iddia edildi. Ayrıca Münih yetkililerinin, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu ve sürpriz bir teklif yapabileceği de detaylar arasında.

Real Madrid'de sadece 7 maçta süre şansı bulabilen Güler, 1 gol kaydetti.