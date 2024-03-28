Arda Güler'i izleyen Carlo Ancelotti hızını alamadı telefona sarıldı! Avrupa devleri Real Madrid'in kapısına dayanmıştı

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Gelecek sezon akıbetinin ne olacağı merak edilen Arda Güler'e, Avusturya maçı sonrası sürpriz bir telefon geldi. İşte detaylar...

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki yıldız Arda Güler, manşetleri süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Florian Wirtz, transferi için Bayer Leverkusen'le takasta kullanılacağı iddia edilen Güler'e, Milli Takımın Avusturya ile oynadığı maç sonrası sürpriz bir telefon geldi.

Celta Vigo karşısında bulduğu gol ve Osasuna deplasmanındaki orta sahadan gol denemesi ile İspanyol basının yakın markajına iyiden iyiye giren Güler, Türkiye'nin Macaristan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçına yedek kulübesinde başlamış, 61.dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna girmişti.

Avusturya maçına ise ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki solak, 78.dakikada oyundan alınmıştı. 66.dakikasında ise denediği röveşata ile jeneriklik golün eşiğinden dönmüştü.

Güler'in bu hareketi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de dikkatini çekti. Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti, Avusturya - Türkiye maçının ardından Arda Güler'i aradı. İtalyan teknik adam, yıldız futbolcuyu överek onun motivasyonunu yükseltti.

Güler'den 'Türk İncisi' olarak bahsedilen haberde, Ancelotti'nin Güler'in röveşatasından etkilendiği, Arda'ya, ceza sahasında bu şekilde etkili olması gerektiğini ve bu sayede ilerleyen zamanlarda daha fazla süre alabileceğini aktardığı kaydedildi.