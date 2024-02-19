Avrupa futbolunun beklediği transfer gerçekleşti! Mbappe 5 yıllık imzalayacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Şubat 2024 10:35 - Güncelleme: 19 Şubat 2024 10:50 - Güncelleme:

Real Madrid, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sezon sonu PSG'den ayrılacak olan Kylian Mbappe'nin transfer olacağı takım belli oldu. Fransız yıldızın İspanyol devi Real Madrid ile 5 yıllık kontrat üzerinde anlaşma sağladığı ortaya çıktı.