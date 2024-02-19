Avrupa futbolunun beklediği transfer gerçekleşti! Mbappe 5 yıllık imzalayacak
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sezon sonu PSG'den ayrılacak olan Kylian Mbappe'nin transfer olacağı takım belli oldu. Fransız yıldızın İspanyol devi Real Madrid ile 5 yıllık kontrat üzerinde anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
Dünya futbolunun yıldızlarından Kylian Mbappe, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak.
Fransa'dan ayrılmaya hazırlanan 25 yaşındaki oyuncu, PSG'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.
Suudi Arabistan'dan rekor maaş teklifleri de alan Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı öğrenildi.
MBAPPE REAL MADRID İLE ANLAŞTI
La Liga ekibinin yoğun ilgisine sıcak yaklaşan Mbappe'nin sezon sonunda düzenlenecek olan imza töreniyle transfer olacağı belirtildi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in rüyalarını süsleyen Mbappe'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 50 milyon euro maaş alacağı konuşuluyor.
Ayrıca yüklü miktarda imza parası alacağı öğrenilen yıldız oyuncu için ekstra bonus maddelerinin de olacağı iddia edildi.
REKOR ANLAŞMA TARİHE GEÇECEK
Mbappe'nin toplamda İspanyol devinden senelik 150 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
Kylian Mbappe, 1 Temmuz 2018 tarihinde Monaco'dan 180 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye transfer olmuştu.
2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk yaşayan Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nda ise Arjantin'e karşı final oynamıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi