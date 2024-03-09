Avrupa’dan zaferle dönen F.Bahçe’de yeni hedef Pendik! O maç bitti sıra ligde

Belçika deplasmanında Union SG’yi 3-0’la geçerek Konferans Ligi’nde tur kapısını aralayan Fenerbahçe, sevinmeye bile vakit ayırmadan Süper Lig sınavına odaklandı

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Avrupa’da gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, rotasını lige çevirdi. Union SG karşısında net bir zafer alarak çeyrek final kapısını aralayan sarı lacivertliler, sevinci soyunma odasına bitirip Pendik maçını düşünmeye başladı. Belçika dönüşü tek idmanla lig sınavına çıkacak sarı lacivertlilerde oyuncularını tebrik eden teknik direktör İsmail Kartal, “Maç maç gideceğiz. Union sınavını verdik. Şimdi en önemli mücadelemiz Pendik. Her iki kulvarda da hedeflerimize ulaşabilmek için motivasyonumuzu bir an bile kaybetmeden devam etmez zorundayız” sözleriyle oyuncularını uyardı.

ACILARI UNUTACAĞIZ

En önemli hedefin lig şampiyonluğu olduğunu hatırlatan İsmail Kartal, “Kalan maçlarımızı kazandığımız takdirde hasret sona erecek. Rakibin ne yaptığı değil, bizim yapacaklarımız önemli. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın. Her maça tarihi bir final havasında çıkacağız ve terimizin son damlasına kadar kazanmak için mücadele edeceğiz. Biz olduğumuzda aşamayacağımız engel yok” diyerek beyin yıkadı. Sezon boyunca çok acı yaşadıklarını vurgulayan Kartal, “Ama kupayı kaldırdığımızda acıların hepsini unutacağız. Hız kesmek yok” diyerek galibiyet serisinin devamını istedi.

SEMİH'İ YAKALADI ZİRVEYE KOŞUYOR

∂ Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa’daki en skorer ismi olan Batshuayi, toplamda da 9 gole ulaşarak 8 gollü Valencia’yı geçti, Semih Şentürk’ü yakaladı. Batsman gözünü Alex’in 15 gollük rekoruna dikti. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki en golcüsü olan efsane sambacının hemen ardından 12 gollü Tuncay Şanlı var.

BATSHUAYİ GOLE DOYMUYOR AVRUPA'DA BATSMAN DAMGASI

Süper Lig’in müzmin yedeği Michy Batshuayi, Avrupa’da uçuyor. İsmail Kartal’ın Avrupa maçlarında as golcü olarak sahaya sürdüğü Belçikalı, formanın hakkını veriyor. Sarı lacivertlilerin bu sezon uluslararası arenada çıktığı 12 maçın 11’inde forma giyen Batshuayi, 6 defa ağları havalandırdı.

TÜRKİYE KAZANDI, UEFA'DA İLK 10 NEREDEYSE GARANTİ

∂ Fenerbahçe’nin, Union SG zaferi Türkiye için de son derece önemli bir kazanç oldu. UEFA ülke sıralamasında sezona 12. sırada başlayan Türkiye, 38,1 puanla 9.luğa yükseldi. En yakın takipçileri İskoçya ve Çekya’yla farkı açan Türkiye, Şampiyonlar Ligi’nde direkt katılma hakkı veren ilk 10 içinde olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

ALİ KOÇ'UN HAYALİ ATİNA'DA FİNAL BALLI BÖREK OLUR

∂ Fenebahçe Başkanı Ali Koç “Konferans Ligi’nde gidebildiğimiz kadar gitmeliyiz. Muhtemel tur atlayacak kulüplere baktığınızda, Fenerbahçe’nin başa baş mücadele edebileceği takımlar var. Atina’da bir final görmek... Dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerek. Ancak Atina’da bir Türk takımının oynadığı final de ballı börek olur” dedi.

KARTAL DOKUNUŞU HOCANIN YENİ YILDIZI

Ferdi, Osayi, İrfan Can gibi isimleri coşturan İsmaiil Kartal’ın son eserii Jayden Oosterwolde oldu. Jorge Jesusu döneminde yüzüne bakılmayan, pişmanlık olarak anılan Hollandalı, Kartal’la coştu. Hem sol beki, hem stoper oynayabilen Hollandalı, güçlü fiziği ve süratiyle Avrupa devlerinin radarına girdi.

MR'I ÇEKİLECEK ÇAĞLAR DA YOK

∂ Fenerbahçe’de sakatlar kervanına Çağlar Söyüncü de eklendi. Union SG maçının ilk yarısında sol arka adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Çağlar’ın MR’ı çekilecek. Çağlar, Pendik maçında forma giyemeyecek. Becao’nun da yokluğunda İsmail Kartal, Djiku’nun yanında Serdar Aziz ile Oosterwolde arasında seçim yapacak.

KOÇ’TAN YILDIRIM’A TEŞEKKÜR

EDA ERDEM'E HEYKEL

∂ Fenerbahçe ve Türk voleybolunun başarılı isimlerinden Eda Erdem’in heykeli dün düzenlenen törenle açıldı. Eda Erdem’in teşekkür konuşmasına “Sonsuz sevginiz dertlerimin ilacı” sözleri damga vururken, Başkan Ali Koç, Eda’yı Fenerbahçe’ye kazandıran Aziz Yıldırım’a teşekkür etti.