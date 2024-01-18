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    Avustralya Açık'tan elenen ABD'li tenisçi kariyerini noktalıyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ikinci turda elenen ABD'li Danielle Collins, tenis kariyerini noktalıyor.

    Avustralya Açık&#039;tan elenen ABD&#039;li tenisçi kariyerini noktalıyor
    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Avustralya Açık'ta 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'e 2-1 yenilerek elenen 30 yaşındaki ABD'li Danielle Collins, bu yıl sonunda emekli olacağını açıkladı.

    Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Collins, "Bu benim mücadele ettiğim son sezon olacak. Hayatımda tenis dışında başarmak istediğim başka şeyler de var. Bunları yapabilmek için zamanımın olmasını istiyorum. Çocuk sahibi olmak benim için büyük bir öncelik" diye konuştu.

    İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

    Kariyerinde iki şampiyonluğu bulunan ve dünya klasmanında 62. sırada yer alan Collins, en büyük başarısını 2022'de Avustralya Açık'ta final oynayarak elde etti.

    AVUSTRALYA AÇIK HEYECANI

    Güney yarım kürede düzenlenen tek grand slam turnuvası Avustralya Açık, gece yarısına sarkan maçların önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle bu yıl ilk kez 15 güne yayılacak.

    Melbourne kentinde 112. kez düzenlenecek ve 28 Ocak Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek turnuvanın kortları, 14 Ocak Pazar günü ilk tur maçları için açıldı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Spor > Avustralya Açık'tan elenen ABD'li tenisçi kariyerini noktalıyor
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