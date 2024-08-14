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Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor!

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Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi&#039;nde tarih yazıyor!

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Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i deplasmanda 7-2 yenerek play-turuna kaldı.

Son dönemlerin dikkat çekici takımlarından olan Karabağ, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i deplasmanda 7-2 yenerek play-turuna kaldı.

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Azerbaycan ekibi, Gradski Dianko Stefanov Stadı'nda oynanan rövanş müsabakasının 90 dakikasını 3-2 önde tamamladı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında tam 4 gol bulan Karabağ, 7-2'lik galibiyetle geceye damgasını vurdu.

Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor! - 1. Resim

BENZIA 2 GOL ATTI

Azerbaycan takımına galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Juninho, 45+2 ve 118. dakikalarda Yassine Benzia, 45+6 ve 112. dakikalarda Patrick, 93. dakikada Tural Bayramov ve 110. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.

Ludogorets'e ise 14 ve 23. dakikalarda Kwadwo Duah'ın attığı goller yetmedi.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk maç 20 ya da 21 Ağustos'ta Hırvatistan'da, rövanş ise 27 ya da 28 Ağustos'ta Azerbaycan'da oynanacak. Bu eşlemeden galip gelen takım Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak.

Düzenleyen:  - Spor
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