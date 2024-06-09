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Haberler > Spor > Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında 'Amerikan projesi' tartışması! 'Öyle bir şey dağıtmadım'

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında 'Amerikan projesi' tartışması! 'Öyle bir şey dağıtmadım'

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Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında &#039;Amerikan projesi&#039; tartışması! &#039;Öyle bir şey dağıtmadım&#039;

Spor Haberleri

Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında yüzleşti. Ali Koç, programın bir bölümünde Aziz Yıldırım'a "Benim için Amerikan projesi diye belge dağıttınız." dedi. Ali Koç'un iddiasına Aziz Yıldırım cevap verdi.

Ali Koç, haftalardır Aziz Yıldırım'ı canlı yayında tartışmaya çağırıyordu. Bugün Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısına cevap verdi ve ikili canlı yayında karşı karşıya geldi. İkili arasında karşılıklı atışmaların yaşandığı programın bir bölümünde ilginç bir diyalog yaşandı.

AMERİKAN PROJESİ DİYE BELGE DAĞITTINIZ

Ali Koç, tartışmanın bir bölümünde Aziz Yıldırım'a karşı, "Siz, Ankara'da benim için "Amerikan projesi" diye belge dağıttınız." ifadelerini kullandı.

MADEM ÖYLE BELGEYİ GETİR

Yıldırım ise, "Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım. Getir belgeyi madem öyle." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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