Aziz Yıldırım’a göre tek bir sorun: F.Bahçe’nin derdi başarı

“Kulübün ne başkanlık sorunu var ne de başka bir problemi. Tek sorunu var, başarı...”

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi’nin açılışı dün yapıldı.

AYRIŞMA ÇOK TEHLİKELİ

Törene katılan eski başkan Aziz Yıldırım “Fenerbahçe’nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir. Bunun zararlarını bugün göremezsiniz ama ileride 5 sene, 10 sene sonra görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey” ifadesini kullandı.

İKİ KUPAYI ALMALIYIZ

∂ Herkesin Fenerbahçe’nin başarısını istemesi gerektiğini belirten Yıldırım, “Kim Fenerbahçe’nin başarısını istemezse, ‘onlar yok, ben varım’ bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Bugün Fenerbahçe’nin ne başkanlık sorunu var ne de bir başka problemi. F.Bahçe’nin tek sorunu var, başarı. Şu anda hem şampiyon olma hem de Konferans Ligi’ni kazanma şansımız var Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım” dedi.

103 GOLLÜ SEZONUN BAŞKANI TAHSİN KAYA VEFAT ETTİ

∂ Fenerbahçe’de 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya, 87 yaşında vefat etti. Sarı lacivertlilerin 1988-89 sezonunda 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu sezon başkanlık koltuğunda olan Kaya için yarın Dereağzı’nda 10.00’da tören düzenlenecek.

İLK ŞUBE İZMİR'DE AÇILDI

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin ilk şubesi İzmir Bayraklı’da açıldı.Törene Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Emrah Tünay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Aykut Oktar ve çok sayıda davetli katıldı.