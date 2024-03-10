Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Aziz Yıldırım’a göre tek bir sorun: F.Bahçe’nin derdi başarı

Aziz Yıldırım’a göre tek bir sorun: F.Bahçe’nin derdi başarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım’a göre tek bir sorun: F.Bahçe’nin derdi başarı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Kulübün ne başkanlık sorunu var ne de başka bir problemi. Tek sorunu var, başarı...”

EMİN ULUÇ'UN HABERİ -  Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi’nin açılışı dün yapıldı.

AYRIŞMA ÇOK TEHLİKELİ

Törene katılan eski başkan Aziz Yıldırım “Fenerbahçe’nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir. Bunun zararlarını bugün göremezsiniz ama ileride 5 sene, 10 sene sonra görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey” ifadesini kullandı. 

Aziz Yıldırım’a göre tek bir sorun: F.Bahçe’nin derdi başarı - 1. Resim

İKİ KUPAYI ALMALIYIZ

∂ Herkesin Fenerbahçe’nin başarısını istemesi gerektiğini belirten Yıldırım, “Kim Fenerbahçe’nin başarısını istemezse, ‘onlar yok, ben varım’ bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Bugün Fenerbahçe’nin ne başkanlık sorunu var ne de bir başka problemi. F.Bahçe’nin tek sorunu var, başarı. Şu anda hem şampiyon olma hem de Konferans Ligi’ni kazanma şansımız var Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım” dedi.    

Aziz Yıldırım’a göre tek bir sorun: F.Bahçe’nin derdi başarı - 2. Resim

103 GOLLÜ SEZONUN BAŞKANI TAHSİN KAYA VEFAT ETTİ

∂ Fenerbahçe’de 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya, 87 yaşında vefat etti. Sarı lacivertlilerin 1988-89 sezonunda 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu sezon başkanlık koltuğunda olan Kaya için yarın Dereağzı’nda 10.00’da tören düzenlenecek.

Aziz Yıldırım’a göre tek bir sorun: F.Bahçe’nin derdi başarı - 3. Resim

İLK ŞUBE İZMİR'DE AÇILDI

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin ilk şubesi İzmir Bayraklı’da açıldı.Törene Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları,  Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Emrah Tünay ve  Yönetim Kurulu Üyeleri ile İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Aykut Oktar ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Başkanı Arat’tan eski yönetime bombardıman! Koskoca kulüp ne hâle gelmiş - SporKoskoca kulüp ne hâle gelmiş!Fırtına fena vurdu! Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Şota’nın takımı Karagümrük’ü dağıttı - SporFırtına fena vurdu!Barcelona'nın eski yıldızından kötü haber! Dani Alves ölü bulundu iddiası - SporBarcelona'nın eski yıldızından kötü haber! Dani Alves ölü bulundu iddiasıİngiltere'deki Türk gecesinde eşitlik bozulmadı! Acun Ilıcalı'nın takımı play-off'u tehlikeye attı - Sporİngiltere'deki Türk gecesinde eşitlik bozulmadı! Acun Ilıcalı'nın takımı play-off'u tehlikeye attıAbdullah Avcı resmen duyurdu! Yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek - SporAbdullah Avcı resmen duyurdu! Yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekFatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze görevinden istifa etti - SporFatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze görevinden istifa ettiFırtına ikinci yarıda esti! Trabzonspor, Karagümrük'ü 5 golle geçti - SporTrabzonspor, Karagümrük'e gol yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...