Babasının izinden gidiyor! Ibrahimovic'in 17 yaşındaki oğlu Maximilian, dünya devine transfer oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Dünya futboluna damgasını vuran Zlatan Ibrahimovic'in 17 yaşındaki futbolcu oğlu Maximilian Ibrahimovic, İtalya Serie A devi Milan'a imza attı.
İsveçli efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic ilk profesyonel sözleşmesini Milan ile imzaladı.
Babasının yolundan giden 17 yaşındaki forvet oyuncusu, Milan'ın Serie C'de mücadele eden takımı Milan Futuro'da forma giyecek.
Zlatan, futbolcu oğluyla yakından ilgileniyor
Geçen sezon Gençler Ligi'nde 29 maça çıkan Maximilian, 3 gol kaydetmişti.
Kariyerinde Milan, Inter, PSG, Barcelona, Manchester United gibi dev takımların formasını giyen Zlatan Ibrahimovic, aktif futbol hayatına 41 yaşında veda etmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor