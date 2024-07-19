Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Babasının izinden gidiyor! Ibrahimovic'in 17 yaşındaki oğlu Maximilian, dünya devine transfer oldu

Babasının izinden gidiyor! Ibrahimovic'in 17 yaşındaki oğlu Maximilian, dünya devine transfer oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Babasının izinden gidiyor! Ibrahimovic&#039;in 17 yaşındaki oğlu Maximilian, dünya devine transfer oldu

Spor Haberleri

Dünya futboluna damgasını vuran Zlatan Ibrahimovic'in 17 yaşındaki futbolcu oğlu Maximilian Ibrahimovic, İtalya Serie A devi Milan'a imza attı.

İsveçli efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic ilk profesyonel sözleşmesini Milan ile imzaladı.

Babasının yolundan giden 17 yaşındaki forvet oyuncusu, Milan'ın Serie C'de mücadele eden takımı Milan Futuro'da forma giyecek.

Babasının izinden devam ediyor! Ibrahimovic'in 17 yaşındaki oğlu Maximilian, dünya devine transfer oldu - 1. Resim

Zlatan, futbolcu oğluyla yakından ilgileniyor

Geçen sezon Gençler Ligi'nde 29 maça çıkan Maximilian, 3 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Milan, Inter, PSG, Barcelona, Manchester United gibi dev takımların formasını giyen Zlatan Ibrahimovic, aktif futbol hayatına 41 yaşında veda etmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Dünya genelindeki sistem sorunu nedeniyle Almanya'da acil ameliyatlar iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın Arda Güler'i olacak deniyordu! Genç yıldız kulüpsüz kaldı - SporGalatasaray'ın Arda Güler'i kulüpsüz kaldıGalatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol ekibi Real Sociedad talip oldu - SporGalatasaray'ın yıldızına İspanyol kancasıBeşiktaş'ta Amartey krizi! Hüseyin Yücel'in itirafları taraftarları çıldırttı - SporBeşiktaş'ta Amartey krizi! Hüseyin Yücel'in sözleri kızdırdıTrabzonspor Atletico Madrid'den Stefan Savic'i istiyor - SporTrabzon'a Karadağlı stoper! İndirimi kabul ettiGalatasaray'ın yeni transferini Drogba ikna etti! Fildişi Sahilli yıldız İstanbul'a geliyor - SporGalatasaray'ın yeni transferini Drogba ikna ettiTFF'den Süper Lig kulüplerine müjde! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi ortaya çıktı - Sporİbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırına el atıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...