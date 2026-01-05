Bahis soruşturmasında kritik hafta: Sırada teknik direktörler var! 'Taş üstünde taş kalmaz'
Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) yürütülen bahis soruşturmasında kritik bir haftaya girildi. Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerin ardından bu hafta bahis oynayan teknik direktörlerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
- Türk futbolunda devam eden bahis soruşturması, teknik direktörler, menajerler ve kulüp başkanlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta açıklayarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edecek.
- Gazeteci Atilla Türker, soruşturma geçirecek kişi sayısının 4 bine yaklaşacağını ve teknik direktörlerde bahis oynama oranının yüzde 50'ye yaklaştığını iddia etti.
Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis soruşturması devam ediyor. Sırasıyla bahis oynayan hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerin açıklanmasının ardından soruşturmada yeni dalganın teknik direktörler, menajerler ve başkanlar ile ilgili olacağı belirtildi.
'Bahis'ten PFDK'ya sevk edilen Ali Palabıyık'tan art arda açıklamalar: Operasyonun başında o var
SEVKLER AÇIKLANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta kamuoyuna açıklaması ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevklerin eş zamanlı olarak yapılması bekleniyor.
"YÜZDE 50'YE YAKLAŞIYOR"
Gazeteci Atilla Türker, "6 bin kişilik futbol asilesinde yaklaşık 4 bin kişi soruşturma geçirecektir. Önümüzdeki hafta teknik direktörler açıklanacak. Birer hafta arayla futbolcu menajerleri, kulüp başkanları ve yöneticiler, TFF bünyesindeki yönetimdde buluan kişiler açıklanacak. Bahis için hakemlerde oran yüzde 26-27'ydi, aldığımız istihbarata göre bu rakam teknik direktörlerde yüzde 50'ye yaklaşıyor. Teknik direktörler göreve gelebilmek için ne gibi menajerlerle karşılıklı alışverişte bulundular? Veya hangi kulüp başkanı, rakip kulüp başkanıyla nasıl ilişkilere girdi? Bunların yüzde 1'i ortaya çıksa taş üstünde taş kalmaz. Asıl futbolun aktörleri ile ilgili adli yargı henüz başlamadı, disiplin yargısı da öyle. Önümüzdeki haftadan itibaren bunların hızla yola alacağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
SAVCILIĞIN BAHİS DOSYASINDA SON DURUM
TFF'nin çalışmalarının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Söz konusu soruşturmada; Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı da dahil bir çok ismin tutuklanmasına karar verilmişti.