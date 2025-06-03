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Bakan Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek’i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek’i kabul etti
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa’da da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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