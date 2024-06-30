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Barcelona'da ayrılıklar bilmeceye döndü! Kulüp resmi açıklamaları kaldırdı

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Barcelona&#039;da ayrılıklar bilmeceye döndü! Kulüp resmi açıklamaları kaldırdı
Barcelona, Joao Felix, Haber

Spor Haberleri

Barcelona, Joao Felix ve Joao Cancelo ile yolların ayrıldığına dair yapılan duyuruyu resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Yapılan davranış, takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili kafa karışıklığı oluşturdu.

Barcelona, Marcos Alonso, Joao Felix ve Joao Cancelo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sözleşmesi sona eren Alonso boşa çıkarken, Portekizli iki futbolcuyla ilgili ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Katalan kulübünde kiralık olarak forma giyen Felix (Atletico Madrid) ve Cancelo (Manchester City) ile ilgili açıklamalar ilginç bir şekilde geri çekildi.

Barcelona, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Joao Felix ve Joao Cancelo'nun ayrılığıyla ilgili yaptığı duyuruyu kaldırdı.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

2022 yılında Chelsea'den transfer edilen Marco Alonso, Barcelona'da 45 maç forma giydi. İspanyol sol bek takımına 3 asistlik skor katkısı sağlarken, gol atamadı.

Joao Felix geçen yaz Atletico Madrid'den kiralık olarak geldiği Barça'da 44 maçta oynadı. Portekizli yıldız 10 kez fileleleri havalandırdı, 6 da gol pası verdi.

Katanalan takımının diğer Portekizlisi Joao Cancelo ise Manchester City'den kiralanmıştı. 30 yaşındaki sağ bek 42 maçta oynadı ve 4 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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