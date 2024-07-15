Barcelona'da İlkay Gündoğan sürprizi! Ayrılık çanları Türk taraftarları heyecanlandırdı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 15 Temmuz 2024 21:45 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 22:02 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın daha önce transfer listesinde olduğu iddia edilen İlkay Gündoğan'ın yeni sezonda Barcelona'da devam etmeme ihtimali olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...