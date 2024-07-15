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Barcelona'da İlkay Gündoğan sürprizi! Ayrılık çanları Türk taraftarları heyecanlandırdı

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Barcelona&#039;da İlkay Gündoğan sürprizi! Ayrılık çanları Türk taraftarları heyecanlandırdı
İlkay Gündoğan, Barcelona, Hansi Flick, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'ın daha önce transfer listesinde olduğu iddia edilen İlkay Gündoğan'ın yeni sezonda Barcelona'da devam etmeme ihtimali olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan'ın Barcelona kariyeri yeni sezon öncesi sona erebilir.

Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Hansi Flick sezon öncesi İlkay Gündoğan hakkında da kararını verdi.

Sport'un haberine göre; Hansi Flick oyuncunun geleceği hakkında İlkay Gündoğan ile görüşecek. İlkay Gündoğan'ın ayrılmak istemesi durumunda gelen teklifler değerlendirilecek. 

Barcelona'da İlkay Gündoğan sürprizi! Ayrılık çanları Türk taraftarları heyecanlandırdı - 1. Resim

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Barcelona'ya Transfer olmuştu. 33 yaşındaki Alman yıldız, İspanyol ekibiyle 51 maça çıktı ve 5 gol 14 asistlik performansa imza attı.

Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay'ın sürpriz ayrılık sonrası Galatasaray ile görüşme yapabileceği iddia edildi.

Düzenleyen:  - Spor
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