Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Başakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu! Fernando Santos'tan büyük sürpriz

Başakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu! Fernando Santos'tan büyük sürpriz

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Başakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11&#039;leri belli oldu! Fernando Santos&#039;tan büyük sürpriz

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş maçının kadroları açıklandı. Ghezzal ve Aboubakar aylar sonra maça ilk 11'de başlayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal, uzun zaman sonra 11'de sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Duarte, Leo Dubois, Kemen, Josef, Davidson, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Bakhtiyor, Gedson, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Vincent Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile bugün oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tedavisine başlandığı belirtilirken, oyuncuların durumuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan'da gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de bugün RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır."

 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Oyuncu Aslı Turanlı hayatı ve biyografisiVolkan Bayarslan'ın Galatasaray Fenerbahçe maçları karnesi! İlk defa yönetecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu! 40 yıl sonra yine şampiyonlar - Sporİspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu! 40 yıl sonra yine şampiyonlarMuslera'dan Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması! 'Yorum yapmıyorum' - SporMuslera'dan Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması! 'Yorum yapmıyorum'Murat Sancak'dan TFF başkanlığı için açıklama! 'Öneren herkese teşekkür ederim ancak' - SporMurat Sancak'dan TFF başkanlığı için açıklama! 'Öneren herkese teşekkür ederim ancak'Okan Buruk Süper Kupa Finali öncesi konuştu! 'Görevimizi yapmak için buradayız' - SporOkan Buruk Süper Kupa Finali öncesi konuştu! 'Görevimizi yapmak için buradayız'Premier Lig'de nefes kesen maç! 9 dakikada 3 gol galibiyete yetmedi - SporPremier Lig'de nefes kesen maç! 9 dakikada 3 gol galibiyete yetmediBayern Leverkusen şampiyonluğa koşuyor! Mutlu sona tek maç kaldı - SporBayern Leverkusen şampiyonluğa koşuyor! Mutlu sona tek maç kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...