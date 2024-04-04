Başakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu! Fernando Santos'tan büyük sürpriz

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş maçının kadroları açıklandı. Ghezzal ve Aboubakar aylar sonra maça ilk 11'de başlayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal, uzun zaman sonra 11'de sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Duarte, Leo Dubois, Kemen, Josef, Davidson, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Bakhtiyor, Gedson, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Vincent Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile bugün oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tedavisine başlandığı belirtilirken, oyuncuların durumuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan'da gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de bugün RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır."