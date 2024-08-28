Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i ağırlıyor! UEFA Konferans Ligi'nde tur zamanı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi play-off turu aşamasında Başakşehir ile St.Patrick's Athletic karşılaşıyor. Turu geçen taraf, yeni sezonda Konferans Ligi gruplarına adını yazdıracak.
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk ediyor.
İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.
Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.
Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S ATHLETİC İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor