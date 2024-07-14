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'Batman' lakaplı kaleci 'Sokratis Dioudis' Süper Lig'de

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK, "Batman" lakaplı Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i kadrosuna kattı. Dioudis 2 yıl Gaziantep FK forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varıldı.

"Batman" lakaplı Dioudis, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

RESMİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Sokratis Dioudis'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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