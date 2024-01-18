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    Belhanda'nın yeni takımı şaşırttı! Tek sezonda servet kazanacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni adresi Katar oldu. Panathinaikos ve Trabzonspor'un istediği öne sürülen Faslı yıldız Al Shamal'a imza attı.

    Belhanda&#039;nın yeni takımı şaşırttı! Tek sezonda servet kazanacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.

    Trabzonspor ve Panathinaikos ile görüşen Faslı yıldız, Katar temsilcisi Al Shamal'a imza attı.

    Al Shamal, 12 haftası geride kalan ve 12 takımın bulunduğu Katar Yıldızlar Ligi'nde 11 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 10. sırada bulunuyor.

    2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da 2.5 yıl forma giyen Belhanda, mavi lacivertli takımda 74 karşılaşmada 19 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

    33 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinden önce 4 yıl Galatasaray'da oynamıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BelhandaKatar
    Haberler > Spor > Belhanda'nın yeni takımı şaşırttı! Tek sezonda servet kazanacak
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