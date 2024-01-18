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Belhanda'nın yeni takımı şaşırttı! Tek sezonda servet kazanacak
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni adresi Katar oldu. Panathinaikos ve Trabzonspor'un istediği öne sürülen Faslı yıldız Al Shamal'a imza attı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.
Trabzonspor ve Panathinaikos ile görüşen Faslı yıldız, Katar temsilcisi Al Shamal'a imza attı.
Al Shamal, 12 haftası geride kalan ve 12 takımın bulunduğu Katar Yıldızlar Ligi'nde 11 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 10. sırada bulunuyor.
2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da 2.5 yıl forma giyen Belhanda, mavi lacivertli takımda 74 karşılaşmada 19 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.
33 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinden önce 4 yıl Galatasaray'da oynamıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi