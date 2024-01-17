FIFA cezayı kesti: Süper Lig'den 2 takıma süresiz transfer yasağı

17 Ocak 2024 11:41 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:41

Süper Lig'de yer alan kulüplere ceza yağdıran FIFA, Ankaragücü ve Kayserispor'un 3 dönemlik yasağında değişikliğe gitti.

FIFA'nın geçmişe dönük ödemelerde problem yaşayan Ankaragücü ve Kayserispor'un transfer yasağını süresize çevirdiği iddia edildi.

ANKARAGÜCÜ YALANLADI

Süper Lig ekibi Ankaragücü, FIFA'nın süresiz transfer yasağı verdiği haberlerine cevap vererek resmi siteden açıklama yayınladı.

Başkent ekibi iddialarını yalanlayarak şu ifadelere yer verdi:

Basında yer alan kulübümüz hakkında süresiz olarak transfer yasağı uygulandığına dair haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini tüm spor kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TRANSFER YASAĞI NEDİR?

FIFA transfer yasağı, genellikle finansal ya da disiplin ihlalleri, oyuncu transferi kurallarına uymama gibi nedenlerle kulüplere verilen bir cezadır. Transfer yasağı, belirli bir süre boyunca kulübün oyuncu transferi yapmasını yasaklar.