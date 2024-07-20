Beşiktaş, 9 futbolcuya veda edecek! İşte o isimler

Kadrosunda düşünmediği isimleri göndermeye çalışan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. İkinci başkan Hüseyin Yücel'in gözden çıkarılan oyuncularla görüşmelerini sıklaştırdı.

Yeni sezona iddialı hazırlanan Beşiktaş'ta gözler gidecek isimlere çevrildi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un planları arasında yer almayan 9 oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Alınan son bilgilere göre Amartey, Onana, Chamberlain, Montero, Rebiç, Aboubakar, Colley, Masuaku ve Hasiç ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor.

Şu ana kadar kadrosuna Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile gibi futbolcuları katan Siyah-beyazlılar, kısa süre içerisinde yabancı sınırını düşürmeyi planlıyor.

HÜSEYİN YÜCEL: ANTRENMANA ÇIKIP PARAMI ALIRIM DİYE DÜŞÜNEN OYUNCULAR VAR

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "19 yabancı oyuncunun 12'ye düşmesi gerekiyor. Bu oyuncular, 2-3 yıllık sözleşme imzalamışlar bir önceki yönetimle. Aldıkları maaşları da herhangi bir yerde bulamadıkları için gitmek istemiyorlar. Önce bunları halletmemiz gerekiyor. Gerekirse antrenmana çıkıp paramı alırım diye düşünen oyuncular var. Rebic bunlardan birisi, daha var" ifadelerini kullandı.