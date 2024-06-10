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Beşiktaş, Bronckhorst'un eski takımına kancayı taktı! Rangers'ın 2 yıldızı transfer listesinde

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Beşiktaş, Bronckhorst&#039;un eski takımına kancayı taktı! Rangers&#039;ın 2 yıldızı transfer listesinde

Spor Haberleri

Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş teknik direktörü olmasının ardından, deneyimli hocanın eski öğrencileri Beşiktaş ile anılıyor. Glasgow Rangers'ın yıldızı James Tavernier'ın ardından Tom Lawrence'ın da Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bronckhorst'un imzasının ardından deneyimli teknik direktörün eski öğrencilerinin adı Beşiktaş ile anılmaya başladı. İskoç takımı Glasgow Rangers kaptanı James Tavernier'ın adı siyah beyazlı takımla anılıyor.

Beşiktaş, Bronckhorst'un eski takımına kancayı taktı! Rangers'ın 2 yıldızı transfer listesinde - 1. Resim

RANGERS'TEN BEŞİKTAŞ'A 2.YILDIZ

Daily Record'un haberine göre; bu yaz Beşiktaş'a transfer olması beklenen ikinci Rangers yıldızı Tom Lawrence. Haber detayında Beşiktaş'ın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

Beşiktaş, Bronckhorst'un eski takımına kancayı taktı! Rangers'ın 2 yıldızı transfer listesinde - 2. Resim

İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VAR

Rangers'ın yaz döneminde yeniden bir kadro yapılanmasına gireceği vurgulanırken, teknik direktör Philippe Clement'in, Galli futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyip istemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Tom Lawrence ile İngiltere Premier Lig'in yeni takımları  Ipswich Town ve Sheffield United'ın da ilgilendiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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