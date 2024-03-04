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Beşiktaş-Galatasaray derbisine scout akını! Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu derken Semih Kılıçsoy'a hayran kaldılar

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray derbisine scout akını! Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu derken Semih Kılıçsoy&#039;a hayran kaldılar
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Spor Haberleri  / Sabah

Beşiktaş-Galatasaray derbisini yakından takip eden Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları 18 yaşındaki yıldız forvet Semih Kılıçsoy için bol bol not tuttu.

Bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan ve dün akşam Dolmabahçe'deki derbi maçında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta sezonun en önemli kazancı genç Semih oldu. Serdar Topraktepe döneminde ilk 11'de oynamaya başlayan ve Fernando Santos geldikten sonra performansını daha da üst seviyeye çıkaran 18 yaşındaki 'yerli Aguero', Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.

25 MAÇTA 10 GOL 1 ASİST

Semih Kılıçsoy, bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 25 mücadelede 10 gol atıp 1 asist yaptı. Siyah-beyazlı takımın 18 yaşındaki golcüsü, büyük potansiyeliyle şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpıyor. Semih'le ilgilenen kulüpler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine socut akını! Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu derken Semih Kılıçsoy'a hayran kaldılar - 1. Resim

TAM 7 TAKIM SEMİH KILIÇSOY'U TAKİP EDİYOR

Siyah-beyazlı takımın genç yıldızı için derbide adeta scout akını oldu. 18 yaşındaki futbolcuyu İngiltere Premier Lig'den Manchester City ve Arsenal, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan ise son olarak Juventus ile birlikte Napoli gözlemcileri takip etti.

İLK ADIM ATAN KULÜP DORTMUND

Semih Kılıçsoy'u izleyen scoutlar, raporlarını kulüplerine sunacaklar ve sezon sonuna kadar görevlerine devam edecekler. Tüm bu gelişmelerden sonra Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için kapısını çalacak ilk kulübün ise Borussia Dortmund olacağı öğrenildi. Alman devinin yakın zamanda 18 yaşındaki millî futbolcu için siyah-beyazlı kulüple temasa geçeceği gelen bilgiler arasında. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Sabah
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