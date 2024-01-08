Beşiktaş gözden çıkardığı Jean Onana için Fransız deviyle el sıkıştı

8 Ocak 2024 19:08 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 19:21

Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Jean Onana'nın gideceği takım kesinleşti. Gözden çıkarıaln 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş, Fransız kulüple anlaşmaya vardığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA İLE EL SIKIŞTI

Beşiktaş Jean Onana için Fransız Marsilya kulübüyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Jean Onana’nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır."

SADECE 12 DAKİKA OYNADI

Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan ve kritik derbiden 3-1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Jean Onana dahil 5 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Sezon başında Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro'luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş'a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı kaldı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.

Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.