Beşiktaş, PSG'den yaptığı transferi duyurdu! Cher Ndour formayı giydi, imzayı attı

Hücum arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Bonservisi PSG'de olan Cher Ndour'un kiralık transferi resmi olarak açıklandı.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Paris Saint Germain forması giyen Cher Ndour'u kadrosuna kattı.

Cher Ndour'un sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ'IN TANITIM VİDEOSU